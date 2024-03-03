Пушков предсказал исход выборов в США

Большинство избирателей в США отдают предпочтение бывшему президенту Дональду Трампу в его политической борьбе с действующим лидером страны Джо Байденом, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление российского сенатора Алексея Пушкова.

По его словам, в этот раз окружению Байдена будет трудно фальсифицировать результаты президентских выборов. Как указал парламентарий, Трамп, согласно опросам, продолжает опережать действующего президента.

«По этой причине демократам будет намного труднее организовать выигрышное голосование для Байдена, и тем более фальсифицировать результаты выборов», — отметил Пушков.