Захарова рассказала о «теневом государстве» в Германии

Существует неведомая для немецкого избирателя, не имеющая отношения к избирательной системе, сила внутри государственного аппарата ФРГ, «теневое государство», которое сейчас и управляет Германией, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова обратила внимание в своем Telegram-канале, что комментарии от правительственных структур Германии по поводу аудиозаписи разговора немецких военных об ударах по Крымскому мосту исходят не от официальных представителей, а по линии СМИ со ссылками на неназванные источники.

Также, по ее словам, сообщения и оценки носят «чудовищно разнонаправленный характер»: обещания канцлера Германии Олафа Шольца разобраться, и реакцию замглавы комитета Бундестага по контролю за разведкой Родериха Кизеветтера, который не увидел ничего плохого в провале немецкой контрразведки.

Захарова назвала также безответственными анонимные комментарии от минобороны ФРГ агентствам dpa и Tagesshau о том, что разговор немецких военных якобы был перехвачен.

Дипломат считает, что такая реакция на скандал говорит о том, что в Германии нет единой власти, а между элитами, народом и правительством нет обратной связи. Захарова назвала цель в СМИ в Германии – поддерживать иллюзию народной демократии.

По ее словам, в Германии существует «теневое государство», о котором пишут немцы. Эта неведомая для немецких избирателей сила внутри государственного аппарата ФРГ и управляет Германией.

Захарова считает, что у немцев есть уникальный шанс спасти себя и вывести официальные власти на разговор, что происходит в стране.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал публикацию поразительной. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

В Германии при этом выразили серьезную обеспокоенность из-за обнародования записи, власти не исключили прослушку внутренних каналов связи.