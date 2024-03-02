В Госдуме оценили заявление Маска о Крыме и Донбассе

Американский бизнесмен Илон Маск, согласившийся с тем, что конфликт на Украине надо заканчивать, оставив за Россией Крым и Донбасс, занял смелую и независимую позицию. Так оценил высказывание Маска депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, сообщает РИА Новости.

Парламентарий отметил, что Маск проявил большую храбрость, учитывая нынешнюю политическую ситуацию в США, где «демократия по-американски» стала «очень скора на расправу с вольнодумцами».

«Смелость и независимость Маска в своих высказываниях вызывает уважение», — сказал Шеремет.

По его словам, сегодняшний Белый дом не может адекватно оценить международную обстановку, а также проявить открытость и способность к диалогу.

Маск в свою очередь является одним из лучших представителей американского истеблишмента. Он выполняет важную миссию посредника между континентами, такие люди не позволяют миру скатиться в хаос.

Ранее в соцсетях Маск поддержал заявление основателя частной военной компании Blackwater Эрика Принса. Последний считает, что конфликт на Украине надо завершить с признанием за Россией Крыма и Донбасса.