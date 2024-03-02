В связи с попаданием беспилотника в жилой многоквартирный дом в Санкт-Петербурге следует провести проверку, заявил в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Григорий Карасин.

2 марта беспилотник рухнул в Красногвардейском районе Петербурга. Обломки дрона повредили один из жилых домов на Пискаревском проспекте.

«Вероломство, к сожалению, стало правилом наших противников, наших врагов», — отметил Карасин.

По его словам, ВСУ бьют исподтишка по гражданским объектам, не стыдятся того, что страдают мирные люди, мирная инфраструктура.

Сенатор подчеркнул, что следует выяснить, куда конкретно летел беспилотник, к какому типу он относился. Он выразил уверенность в том, что российские специалисты найдут ответы на все вопросы, связанные с ЧП.