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Госдума обратится к бундестагу из-за записи разговора военных ФРГ

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев заявил, что ГД обратится к депутатам бундестага по поводу обнародованного разговора немецких военных о планах ударить по Крымскому мосту. Об этом он сообщил у себя в Telegram-канале.

Госдума обратится к бундестагу из-за записи разговора военных ФРГ
© РИА Новости

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя разговор немецких военных, заявил о планах обратится к депутатам бундестага с требованием расследовать его. Пискарев данное решение поддержал, отметив, что эту информацию необходимо «внимательно изучить».

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«Очевидно, что надо потребовать от руководства ФРГ дать объяснения. Зададим вопросы и депутатам бундестага, почему они молчат и не высказывают свою позицию в ситуации, когда немецкие офицеры ведут речь о прямом военном вторжении на территорию России. Советую им перечитать надписи, оставленные советскими солдатами на стенах Рейхстага в 1945 году, если история стала забываться», — написал он.

Напомним, что сегодня, 1 марта, главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала текст разговора высокопоставленных представителей немецкого бундесвера, который оказался у нее в распоряжении. В нем они обсуждали как «будут бомбить Крымский мост» и отправку на Украину Taurus. В тексте также упоминались военные США и Великобритании. В Пентагоне комментировать разговор военных ФРГ отказались, переадресовав его Берлину.

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