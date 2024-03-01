Госдума обратится к бундестагу из-за записи разговора военных ФРГ

«Очевидно, что надо потребовать от руководства ФРГ дать объяснения. Зададим вопросы и депутатам бундестага, почему они молчат и не высказывают свою позицию в ситуации, когда немецкие офицеры ведут речь о прямом военном вторжении на территорию России. Советую им перечитать надписи, оставленные советскими солдатами на стенах Рейхстага в 1945 году, если история стала забываться», — написал он.