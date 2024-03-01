Госдума обратится к бундестагу из-за записи разговора военных ФРГ
Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев заявил, что ГД обратится к депутатам бундестага по поводу обнародованного разговора немецких военных о планах ударить по Крымскому мосту. Об этом он сообщил у себя в Telegram-канале.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя разговор немецких военных, заявил о планах обратится к депутатам бундестага с требованием расследовать его. Пискарев данное решение поддержал, отметив, что эту информацию необходимо «внимательно изучить».
«Очевидно, что надо потребовать от руководства ФРГ дать объяснения. Зададим вопросы и депутатам бундестага, почему они молчат и не высказывают свою позицию в ситуации, когда немецкие офицеры ведут речь о прямом военном вторжении на территорию России. Советую им перечитать надписи, оставленные советскими солдатами на стенах Рейхстага в 1945 году, если история стала забываться», — написал он.
Напомним, что сегодня, 1 марта, главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала текст разговора высокопоставленных представителей немецкого бундесвера, который оказался у нее в распоряжении. В нем они обсуждали как «будут бомбить Крымский мост» и отправку на Украину Taurus. В тексте также упоминались военные США и Великобритании. В Пентагоне комментировать разговор военных ФРГ отказались, переадресовав его Берлину.