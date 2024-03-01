Слуцкий заявил, что Шольц должен объясниться в связи с записью об атаке на Крымский мост

"С чьей санкции на самом деле представители бундесвера ведут подобные переговоры и действительно ли министр обороны Писториус поручил проработать вопрос передачи Taurus Украине? Или Шольц врет и Германия по уши вовлечена в украинский конфликт, или, получается, врут Шольцу? Тут Бундестагу впору не резолюции строчить с призывами к новым поставкам вооружений киевскому режиму, а проводить всестороннее расследование роли немецких военнослужащих в прокси-войне против России", - считает он.