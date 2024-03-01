Лавров прокомментировал разговор немецких военных об ударах по Крымскому мосту

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров на Дипломатическом форуме в турецкой Анталье прокомментировал беседу немецких военных об ударах по Крымскому мосту. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы доподлинно знаем об участии военнослужащих стран НАТО в конфликте на Украине. Разговор немецких генералов об ударе по мосту неудивителен», — отметил министр.

Глава российского дипломатического ведомства также подчеркнул, что он удивлен и не удивлен от новости одновременно.

Ранее 1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку беседы офицеров ФРГ об атаке на Крымский мост.

После публикации текста разговора выяснились некоторые детали, включающие помощь британцев Киеву в подготовке ракетных ударов по территории России.