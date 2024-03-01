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В Анталье зрителям не хватило мест в зале на выступлении Лаврова

Выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на дипломатическом форуме в Анталье собрало полный зал зрителей, посадочных мест не хватило, многие стоят в проходе, передает корреспондент ТАСС.

В Анталье зрителям не хватило мест в зале на выступлении Лаврова
© РИА Новости

"Сергей Лавров выступает на Антальском дипломатическом форуме в Турции. Изоляция, так сказать, в разгаре: слушают даже стоя", - прокомментировала в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Лавров 1-2 марта принимает участие в дипломатическом форуме в Анталье. На полях мероприятия глава российской дипломатии уже провел ряд двусторонних встреч.

Политика
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