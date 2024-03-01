Мишустин прокомментировал амнистию для некрупных компаний
Премьер-министр России Михаил Мишустин прокомментировал амнистию для некрупных компаний. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление он сделал во время заседания правительства. По словам Мишустина, параметры амнистии должны создать такие условия, в которых у некрупных компаний не будет стимула дробить свой бизнес.
«Важно обеспечить для них разумное преодоление этого барьера, чтобы они не боялись расти, ну и соответственно у них не было бы стимулов для таких компаний дробить свой бизнес», — заявил он.
Напомним, что во время своего послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил проработать амнистию для некрупных компаний, которые использовали дробление бизнеса в целях ухода от налогов.
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