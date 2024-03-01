$90.84-1.0398.54-0.91
Войти в почту

Медведев прокомментировал разговор офицеров ФРГ об атаках на Крымский мост

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя разговор немецких офицеров про атаки на Крымский мост, констатировал, что "немцы снова превратились в заклятых врагов".

"Все-таки наши извечные противники - немцы - снова превратились в заклятых врагов", - написал Медведев в Telegram-канале.

Симоньян назвала имена офицеров бундесвера, обсуждавших удары по Крымскому мосту

"Посмотрите, с какой тщательностью и в каких деталях фрицы обсуждают удары по нашей территории с использованием ракет повышенной дальности, выбирают объекты для поражения и наиболее вероятные способы причинить максимальный вред нашей Родине и нашим людям. Не забывая про использование лживой риторики о неучастии Германии в конфликте", - констатировал заместитель председателя Совбеза.

Политика
Видео
Дмитрий Медведев
Совет безопасности РФ
Германия