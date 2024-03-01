Медведев прокомментировал разговор офицеров ФРГ об атаках на Крымский мост

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев , комментируя разговор немецких офицеров про атаки на Крымский мост, констатировал, что "немцы снова превратились в заклятых врагов".

"Посмотрите, с какой тщательностью и в каких деталях фрицы обсуждают удары по нашей территории с использованием ракет повышенной дальности, выбирают объекты для поражения и наиболее вероятные способы причинить максимальный вред нашей Родине и нашим людям. Не забывая про использование лживой риторики о неучастии Германии в конфликте", - констатировал заместитель председателя Совбеза.