В Совфеде заявили о ежедневных отработках мер по защите Крымского моста

Россия ежедневно отрабатывает меры по противодействию атакам на Крымский мост. Об этом заявил глава оборонного комитета Совфеда Владимир Булавин , чьи слова приводит ТАСС.

«Мы ничего не боимся и готовы ко всем возможным сценариям. В ежедневном режиме отрабатываются меры по противодействию всем видам атак на мост», — пояснил он.

1 марта глава телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись разговора немецких офицеров, планировавших подрыв Крымского моста. В своем Telegram-канале она также обратилась к представителям власти ФРГ с просьбой объяснить то, что она услышала на записи.