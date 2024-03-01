В России ответили отказавшейся называть Путина президентом главе Эстонии

"Если мы говорим про международное право, в любом случае, всегда есть президент. Может, для нее (Каллас -- прим. «Ленты.ру») Путин выше, чем президент, что он для нее настолько велик, что нет ему названия?" Светлана Журова, первый зампред комитета Госдумы по международным делам