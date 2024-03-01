Песков: Ни у кого не было намерений обратить Карлсона в свою веру
Никто в России не пытался "обратить в свою веру" американского журналиста Такера Карлсона, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Вы знаете, Такер Карлсон - он американский журналист, и у него свое мировоззрение, с очень-очень многим, что у нас в стране, он категорически не согласен. И сам тот факт, что он брал интервью у Путина, естественно, не означает, что кто-то пытался его обратить в свою веру. Это было бы глупо. И ни у кого таких намерений не было", - сказал Песков на брифинге в пятницу, 1 марта.
По его оценке, Карлсон выгодно отличается от других коллег желанием слушать разные точки зрения и доводить их до своей аудитории.
Напомним, интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным было опубликовано в ночь на 9 февраля. Российский лидер и американский журналист беседовали больше двух часов. В интервью поднимались вопросы специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины, ситуации на международной арене, расследовании диверсий на "Северных потоках". Не остались без внимания и другие актуальные темы повестки дня.