Песков: Ни у кого не было намерений обратить Карлсона в свою веру

"Вы знаете, Такер Карлсон - он американский журналист, и у него свое мировоззрение, с очень-очень многим, что у нас в стране, он категорически не согласен. И сам тот факт, что он брал интервью у Путина, естественно, не означает, что кто-то пытался его обратить в свою веру. Это было бы глупо. И ни у кого таких намерений не было", - сказал Песков на брифинге в пятницу, 1 марта.