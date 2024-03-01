Путин поставил точку в вопросе размещения ядерного оружия России в космосе

Мы с вами уже обсуждали вбросы, которые делают некоторые деятели на Западе по поводу якобы имеющихся у нас планов размещения ядерного оружия в космосе. Я говорю «якобы», потому что таких планов, как я уже говорил, у нас нет. Но все-таки вопрос космоса, нейтрализации угроз, которые для нас могут возникнуть, должен постоянно быть в сфере нашего внимания, — заявил Путин.