В Кремле прокомментировали заявление Пентагона о риске войны НАТО и России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Пентагона Ллойда Остина, заявившего о риске конфликта между Россией и НАТО после поражения Украины.
«Это ещё одно крайне безответственное заявление, которое мы слышим в последние дни», — сказал он о заявлении Остина.
По его словам, ранее крайне безответственные заявления звучали из ряда европейских столиц, а теперь к ним присоединились ещё из-за океана.
Ранее Остин заявил, что поражение Украины в конфликте грозит военным столкновением России с НАТО.