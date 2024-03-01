Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Пентагона Ллойда Остина, заявившего о риске конфликта между Россией и НАТО после поражения Украины.

«Это ещё одно крайне безответственное заявление, которое мы слышим в последние дни», — сказал он о заявлении Остина.

По его словам, ранее крайне безответственные заявления звучали из ряда европейских столиц, а теперь к ним присоединились ещё из-за океана.