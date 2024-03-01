Куйвашев дал министрам три дня на работу с установками Путина

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил членам правительства проекты поручений по мотивам послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Срок — до 4 марта, рассказал URA.RU источник, близкий к резиденции губернатора.

«Этим [подготовкой поручений] сейчас заняты все члены правительства. В единый пакет предложения сводит минэкономики (возглавляет Руслан Садыков — прим. ред.)», — поделился собеседник.

Сам губернатор, по одной из версий, еще не вернулся из Москвы. В департамент информполитики региона направлен запрос по теме, ответ на него будет опубликован, как только поступит.

Как писало URA.RU, накануне — сразу после выступления главы государства, — Куйвашев публично заверял, что свердловские власти «выстроят работу абсолютно по всем озвученным Владимиром Владимировичем Путиным направлениям». Президент в своем послании депутатам, сенаторам, губернаторам и силовикам огласил пять новых нацпроектов — «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Кадры» и «Экономика данных». Также российский лидер заявил о продлении семейной ипотеки под 6% до 2030 года и выделении 400 млрд рублей на ремонт детских садов.