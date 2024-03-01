Политолог оценил реакцию Запада на послание Путина Федеральному собранию

Запад усмотрел угрозу ядерной войны в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию, рассказал политолог Геворг Мирзаян. В разговоре с LIFE.ru эксперт отметил, что в статье The New York Times уточнялось: такая реакция последует, если Запад «будет глубже втягиваться в украинский конфликт». При этом большинство изданий подчеркнули, что слова Путина стали реакцией на заявления президента Франции Эммануэля Макрона.

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Издания признают, что эти слова были реакцией на недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона, которое, по мнению Fox News, «означает готовность НАТО разместить на Украине войска», — пояснил Мирзаян.

По словам политолога, на Западе при этом понимают, что Путин не просто отвечал Макрону, но и предупреждал остальные страны. Мирзаян также обратил внимание, что экономические вопросы и укрепление социальной поддержки, о которых большую часть выступления говорил президент, затрагивались в европейских и американских СМИ поверхностно.

Что же касается экономики, то те СМИ, которые об этом говорили, не писали ни о грандиозных расходах (всем рукопожатным людям же известно, что денег у Москвы нет), ни о курсе власти на укрепление социального характера государства, — пояснил эксперт.