Стало известно, какую должность в ближайшее время может занять Медведев

Должность председателя Верховного суда России, вероятнее всего, займет зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, считает федеральный судья в отставке Сергей Пашин. При этом он напомнил в беседе с НСН, что подать заявку на вакансию может каждый россиянин при соответствии заявленным требованиям.

Ранее Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) объявила об открытии вакансии на должность председателя Верховного суда РФ. Как пояснил Пашин, окончательное решение о назначении будет приниматься с учетом стажа и авторитета претендента в юридическом сообществе.

«Вероятных претендентов очень трудно назвать… В свое время ходили слухи о Медведеве, но не знаю, насколько они достоверны. Он юрист с большим стажем и статусом, лояльный. Может быть, мантия все сгладит», – отметил эксперт, подразумевая неординарные высказывания Медведева в Telegram-канале.

Председателем может стать член Верховного суда, один из заместителей или член Конституционного суда, отметил он. Заявки на вакансию рассматривает Высшая квалификационная коллегия судей, но только при условии, что они отвечают формальным требованиям. Среди таких требований Пашин назвал стаж, высшее юридическое образование, российское гражданство и состояние здоровья.

«Есть список заболеваний, которые судьи не должны иметь, – пояснил он. – Если заключение положительное, следующий шаг – это представление материалов в Администрацию президента. Там есть комиссия по рассмотрению кандидатов на судебные должности».

После рассмотрения комиссией кандидата вносят на представление Совфеда. Там из нескольких кандидатов выбирают самого достойного – его и приводят к присяге, объяснил судья.

Напомним, в объявлении ВККС об открытии вакансии указано, что кандидатам необходимо подать документы до 22 марта.