Роспотребнадзор раскритиковал ГОСТ на школьную форму

Роспотребнадзор раскритиковал разработанный Роскачеством стандарт "Одежда обучающихся (школьная форма). Общие технические требования", указав, что предложенные нормы могут вызвать конфликты между производителями, торговой сетью и надзорными органами. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на документ техкомитета по стандартизации "Игрушки и товары для детства", который собирал позиции отрасли и регуляторов.

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В Роспотребнадзоре газете заявили, что стандарт содержит ссылки на устаревшие или частично отмененные ГОСТы. В службе также указали на несоответствие понятийного аппарата нового стандарта действующим нормам на уровне Евразийского экономического союза, обязательном для соблюдения в России.

Так, в отличие от предложенного ГОСТа, в техническом регламенте "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" нет терминов "школьная форма", "одежда со стандартными потребительскими свойствами", "одежда торжественная" и требований к этим видам изделий. А значит, стандарт и техрегламент противоречат друг другу, подчеркнули в ведомстве.

ГОСТ устанавливает необоснованно завышенные значения к гигроскопичности (влагопроницаемости), воздухопроницаемости, разрывной нагрузке, стойкости к истиранию тканей, отметили в Роспотребнадзоре. Кроме того, в ГОСТе есть требования, которые конфликтуют с техрегламентом на детскую продукцию.

Применение стандарта "создаст риски возникновения конфликтных ситуаций между производителями одежды, торговой сетью, потребителями и надзорными органами", поэтому Роспотребнадзор не поддерживает разработку этого ГОСТа, говорится в документах техкомитета.