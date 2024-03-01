Россия готова передать украинской стороне тела погибших при крушении военного самолета Ил-76 в Белгородской области, подтвердила РИА Новости уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По ее словам, для этого есть все необходимое, в том числе ДНК для идентификации личностей жертв трагедии.

«Да, готовы, для этого все необходимое с точки зрения процедуры имеется <...>. Тела могут быть переданы согласно процедурам, которые существуют», — сказала она.

Ранее член международного комитета Совета Федерации, сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с NEWS.ru заявил, что Запад не планирует расследовать крушение военного самолета Ил-76 в Белгородской области. Великобритания ненавидит РФ больше остальных и «воюет против России своим оружием, но руками украинцев», поэтому Москва должна провести собственное расследование. Политик выразил уверенность в том, что причастность Запада к трагедии удастся доказать.