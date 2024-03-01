В РФ ввели первые в мире ГОСТы по ликвидации наводнений и землетрясений

В России с 1 марта вступают в силу два новых государственных стандарта, сообщает РИА Новости.

Они впервые в мире определяют требования к проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации стихийных бедствий, а именно — наводнений и землетрясений. Два ГОСТа разработаны специалистами ВНИИ ГОЧС. Документы устанавливают единые подходы к организации и проведению таких работ и нормативно закрепляют накопленный опыт в этой области.