В РФ ввели первые в мире ГОСТы по ликвидации наводнений и землетрясений
В России с 1 марта вступают в силу два новых государственных стандарта, сообщает РИА Новости.
Они впервые в мире определяют требования к проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации стихийных бедствий, а именно — наводнений и землетрясений. Два ГОСТа разработаны специалистами ВНИИ ГОЧС. Документы устанавливают единые подходы к организации и проведению таких работ и нормативно закрепляют накопленный опыт в этой области.
Утвержденные стандарты стали первыми в мире нормативно-техническими документами в данной сфере. Они определяют организационные и технологические особенности проведения аварийно-спасательных работ, в первую очередь связанные со способами получения данных разведки и мониторинга, определением границ зоны природных бедствий, порядком проведения поисковых и спасательных работ, в том числе в опасных условиях разрушений и затоплений, а также правила эвакуации пострадавших.