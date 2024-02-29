Глава ФСБ заявил о множестве баз ЦРУ на Украине

Глава ФСБ России Александр Бортников подтвердил, что на территории Украины располагается много баз Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Об этом сообщает ТАСС.
«Много», — заявил он, отвечая он на соответствующий вопрос журналиста Первого канала.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на Украине расположено больше 12 баз ЦРУ США.
По его словам представителя Кремля, ЦРУ воспринимает Москву как противника со времен «советского и раннероссийского романтизма» и продолжает работать против России, а отечественные спецслужбы «участвуют в этой борьбе и занимаются необходимыми контрдействиями».
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