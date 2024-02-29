Глава ФСБ заявил о множестве баз ЦРУ на Украине

Глава ФСБ России Александр Бортников подтвердил, что на территории Украины располагается много баз Центрального разведывательного управления ( ЦРУ ) США . Об этом сообщает ТАСС.

По его словам представителя Кремля, ЦРУ воспринимает Москву как противника со времен «советского и раннероссийского романтизма» и продолжает работать против России, а отечественные спецслужбы «участвуют в этой борьбе и занимаются необходимыми контрдействиями».