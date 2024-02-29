Послание Путина показали в космосе

Владимир Путин обратился к Федеральному собранию 29 февраля 2024 года. Президент установил новый рекорд по длительности выступления с обращением к Федеральному Собранию. Его речь продолжалась 2 часа и 6 минут, превысив предыдущий рекорд, который был зафиксирован в 2018 году. В нем он заявил о планах войти в четверку крупных экономических держав. Кроме того, в ходе выступления прозвучало множество тезисов о запуске новых социальных мер.