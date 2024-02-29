Послание Путина показали в космосе
Космонавты посмотрели послание президента РФ Владимира Путина на МКС. Видео опубликовал командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.
«Космонавты на МКС посмотрели послание Путина Федеральному собранию», — сообщил ТАСС, опубликовав видео.
На кадрах командир корабля «Союз МС-24» Олег Кононенко и бортинженер корабля «Союз МС-24» Николай Чуб смотрят обращение президента прямо на борту.
Владимир Путин обратился к Федеральному собранию 29 февраля 2024 года. Президент установил новый рекорд по длительности выступления с обращением к Федеральному Собранию. Его речь продолжалась 2 часа и 6 минут, превысив предыдущий рекорд, который был зафиксирован в 2018 году. В нем он заявил о планах войти в четверку крупных экономических держав. Кроме того, в ходе выступления прозвучало множество тезисов о запуске новых социальных мер.