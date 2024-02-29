Американский журналист Такер Карлсон, который взял интервью у президента РФ Владимира Путина, не знает, что такое денацификация, поэтому он не понимает цели специальной военной операции, заявил в разговоре с NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. Главное, чтобы русский народ понимал задачи СВО, считает он.

Таким образом член Совфеда отреагировал на недавнее заявление экс-ведущего Fox News в интервью YouTube-блогеру Лексу Фридману. Он назвал «одной из самых глупых вещей, которую когда-либо слышал» объяснение Путина, что целью спецоперации является денацификафия Украины.

Цеков напомнил, что беседу Такера с Путиным посмотрели и послушали миллионы человек. И сам Карлсон назвал это интервью самым, выдающимся за всю свою карьеру, добавил сенатор. Если он умный человек, то не станет критиковать и говорить подобное о президенте России, считает он.

Думаю, что Такер Карлсон просто не совсем понимает, что такое нацизм и денацификация... На Украине действует нацистский режим и с этим необходимо бороться, что мы, собственно, и делаем. Вот, что самое главное. Это мы и подразумеваем под денацификацией, — объяснил Цеков.