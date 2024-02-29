Стало известно, сколько раз аплодировали Путину во время послания

Миронов рассказал, сколько раз аплодировали Путину во время послания
Президенту РФ Владимиру Путину во время оглашения послания Федеральному собранию аплодировали 116 раз, рассказал на брифинге председатель партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов.
По данным агентства, послание Путина Федеральному собранию стало рекордным по продолжительности, его длительность составила 2 часа 6 минут. В своей речи глава государства поднял ключевые вопросы внутренней и внешней политики.
«Я сосчитал, сколько раз аплодисментами прерывалось выступление, - 116 раз. Такого я не помню ни разу», — заметил Миронов.
Политик назвал послание российского лидера «беспрецедентным». Он добавил, что все задачи, которые глава государства поставил перед Федеральным собранием, будут коллективно решены.
Рамблер: главные новости