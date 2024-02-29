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Миронов рассказал, сколько раз аплодировали Путину во время послания

Президенту РФ Владимиру Путину во время оглашения послания Федеральному собранию аплодировали 116 раз, рассказал на брифинге председатель партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов.

Стало известно, сколько раз аплодировали Путину во время послания
© РИА Новости

По данным агентства, послание Путина Федеральному собранию стало рекордным по продолжительности, его длительность составила 2 часа 6 минут. В своей речи глава государства поднял ключевые вопросы внутренней и внешней политики.

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«Я сосчитал, сколько раз аплодисментами прерывалось выступление, - 116 раз. Такого я не помню ни разу», — заметил Миронов.

Политик назвал послание российского лидера «беспрецедентным». Он добавил, что все задачи, которые глава государства поставил перед Федеральным собранием, будут коллективно решены.

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