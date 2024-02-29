Косачев: США могут «окрикнуть» Финляндию за заявление об ударах по России

«Это серьёзнейший элемент, с моей точки зрения, который будет влиять на наши отношения с Финляндией в дальнейшем вне зависимости от того, каким образом они будут пытаться выйти из этой ситуации и её исправить. А я думаю, что они это сделают, потому что они довольно быстро получат окрик из Вашингтона, из Брюсселя», — сказал он РИА Новости.