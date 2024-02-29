Мишустин выдвинул в набсовет ЦБТ министра цифрового развития Шадаева

Премьер-министр России Михаил Мишустин выдвинул в набсовет Центра биометрических технологий (ЦБТ) министра цифрового развития Максута Шадаева и директора департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Дмитрия Дубынина. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В качестве кандидата в ревизионную комиссию ЦБТ выдвинут заместитель директора департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Юрий Шабанов.

Согласно распоряжению, Росимущество обязали обеспечить включение в установленном порядке указанных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию ЦБТ.