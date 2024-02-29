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Володин сделал заявление о работе Госдумы после послания Путина парламенту

Государственная Дума в приоритетном порядке сформирует законодательную базу для решения вопросов, которые были озвучены в ходе послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Володин сделал заявление о работе Госдумы после послания Путина парламенту
© ТАСС

«Сегодня во главе нашего государства сильный лидер, который слышит и хорошо чувствует, что волнует людей, чем живет страна. Государственная Дума в приоритетном порядке сформирует законодательную базу для решения этих вопросов», — написал он.

Политика
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