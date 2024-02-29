Госдума начала выполнять новые поручения Путина

Государственная дума приступила к реализации послания президента РФ Владимира Путина . Об этом сообщил первый вице-спикер Александр Жуков .

Слова первого вице-спикера нижней палаты парламента приводит ТАСС. По его словам, депутаты представят предложения по реализации послания Путина 6 марта. А 5 марта это сделает Совет Федерации , сообщала спикер Валентина Матвиенко .

В обращении к Федеральному Собранию президент обозначил планы развития России до 2030 года. Среди предложений Путина — пять новых нацпроектов: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Кадры» и «Экономика данных». Они должны быть утверждены до конца года, поручил Путин. URA.RU вело текстовую трансляцию выступления.