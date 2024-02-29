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Госдума начала выполнять новые поручения Путина

Государственная дума приступила к реализации послания президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил первый вице-спикер Александр Жуков.

Госдума начала выполнять новые поручения Путина
© ТАСС

«Госдума уже приступила к реализации послания президента», — сообщил Жуков.

Слова первого вице-спикера нижней палаты парламента приводит ТАСС. По его словам, депутаты представят предложения по реализации послания Путина 6 марта. А 5 марта это сделает Совет Федерации, сообщала спикер Валентина Матвиенко.

В обращении к Федеральному Собранию президент обозначил планы развития России до 2030 года. Среди предложений Путина — пять новых нацпроектов: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Кадры» и «Экономика данных». Они должны быть утверждены до конца года, поручил Путин. URA.RU вело текстовую трансляцию выступления.

Политика
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