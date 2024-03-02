Токаев оценил послание Путина Федеральному собранию

Президенты РФ и Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого, кроме прочего, обсудили послание российского лидера Федеральному собранию . Глава республики заявил, что речь Путина носила содержательный и программный характер. Также президенты подтвердили приверженность развитию союзнических отношений между странами, передает Кремль.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что послание главы государства Федеральному собранию можно считать его предвыборной программой. По его словам, российский лидер знает, что и как делать, а также понимает, на кого можно опираться при реализации поставленных задач.