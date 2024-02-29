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Москалькова попросила украинского омбудсмена помочь в возврате раненых в РФ

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что направила украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу запрос о возвращении на родину раненых российских военнопленных. Она написала об этом в своем Telegram-канале.

Москалькова попросила Украину вернуть раненых военнопленных РФ
© Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

«Обратилась к <...> Лубинцу с просьбой оказать содействие в репатриации», — указывается в публикации.

Согласно информации омбудсмена, на данный момент 24 раненых российских бойца находятся в плену на территории Украины.

«Жду ответа», — заключила она.

В январе президент Российской Федерации Владимир Путин поручил подготовить предложения по репатриации соотечественников, живущих за границей, в случае их незаконной депортации.

Позднее попавшая в плен к российским военным женщина-боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказала о своем спасении российскими военными.

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