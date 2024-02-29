Песков объяснил длительность послания Путина

Продолжительность послания Владимира Путина Федеральному собранию обусловлена тем, что это во многом предвыборная программа кандидата в президенты России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Звезда».

Напомним, что послание Путина стало рекордным по продолжительности – два часа и шесть минут. Ранее Песков заявлял, что послание во многом можно будет считать предвыборной программой Владимира Путина.