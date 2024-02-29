Собянин назвал послание президента России неординарным

"Это действительно неординарное послание, потому что оно четко задает стратегию развития России на ближайшие годы. Причем мы строим смелые планы. Если два-три года назад мы говорил о том, что надо выживать, запасаться и противостоять санкциям, то сегодня мы уверенно смотрим в будущее и строим стратегические планы. Это то, о чем говорил президент. По всем направлениям: образование, здравоохранение, транспорт, промышленность", - сказал Собянин.