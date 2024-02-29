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Собянин назвал послание президента России неординарным и задающим четкую стратегию

Послание президента России Владимира Путина было неординарным и задало четкую стратегию развития России на ближайшие годы по всем направлениям. Об этом сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин назвал послание президента России неординарным
© ТАСС

"Это действительно неординарное послание, потому что оно четко задает стратегию развития России на ближайшие годы. Причем мы строим смелые планы. Если два-три года назад мы говорил о том, что надо выживать, запасаться и противостоять санкциям, то сегодня мы уверенно смотрим в будущее и строим стратегические планы. Это то, о чем говорил президент. По всем направлениям: образование, здравоохранение, транспорт, промышленность", - сказал Собянин.

По его словам, была четкая установка, чтобы в стране создавали собственную продукцию, а не использовали импортную.

"И мы поняли, что в режиме санкций мы можем многое сделать сами. И автомобилестроение, приборостроение, микроэлектроника, фармацевтика и так далее", - подчеркнул мэр.

По его мнению, важнейшим направлением являются транспортные проекты, которые объединяют огромную страну. Это и высокоскоростные магистрали, и железные дороги, объединяющие Москву, Питер, Нижний Новгород, Воронеж, Минск.

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