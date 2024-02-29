Турчак назвал послание Путина образом будущего сильной и независимой России

По его словам, это программа» про людей и для людей», которая была написана по итогам встреч с жителями российских регионов.

Кроме того, секретарь генсовета «Единой России» подчеркнул, что партия собирается обеспечить законодательное исполнение послания Путина.

«Мы дополним народную программу партии поручениями, озвученными нашим лидером сегодня. Послание Путина — это победа России! На всех фронтах», — заявил Турчак.