Косачев: Запад совершит роковую ошибку, если проигнорирует послание Путина

"В послании - сильнейшие послания о мире: по Украине - не мы начинали эту войну, но мы ее закончим; по Европе - утверждения о готовящейся агрессии России это бред; по космосу - мы с 2008 года предлагаем юридически закрепить отказ от милитаризации, и так далее. В 2007 году в Мюнхене аналогичные послания о мире западники предпочли проигнорировать. Если это произойдет в очередной раз - это будет очередной роковой ошибкой Запада, которая в очередной раз окажется хуже преступления", - написал сенатор в своем телеграм-канале.