Матвиенко назвала дату проведения совета по мерам реализации послания Путина

Совет Федерации 5 марта проведет совет палаты, на котором утвердит меры по реализации послания президента России Владимира Путина. Об этом сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в эфире телеканала «Россия-24».

© Maksim Konstantinov / Global Look Press

«Все, о чем сказал президент, это требует либо законодательного, либо нормативного оформления, и сделать надо это очень быстро», — подчеркнула политик.

Матвиенко отметила, что для сенаторов — огромное удовольствие работать над планом, который дает «такую хорошую перспективу развития».