Матвиенко заявила, что президент в ходе послания затронул все важные темы

"Я нахожусь под большим впечатлением от послания президента, думаю, как и все, кто присутствовал в этом зале. Действительно, послание масштабное, фундаментальное, программное. На мой взгляд, нет ни одной важной темы, которая осталась бы вне поля внимания президента. Это результат того, что он часто ездит по регионам, общается с людьми. Это результат его прямых линий", - сказала спикер СФ в эфире телеканала "Россия-24".