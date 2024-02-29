Матвиенко заявила, что президент в ходе послания затронул все важные темы

Послание президента РФ Владимира Путину Федеральному собранию затронуло все важные темы, оно масштабное и фундаментальное. Такое мнение высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Я нахожусь под большим впечатлением от послания президента, думаю, как и все, кто присутствовал в этом зале. Действительно, послание масштабное, фундаментальное, программное. На мой взгляд, нет ни одной важной темы, которая осталась бы вне поля внимания президента. Это результат того, что он часто ездит по регионам, общается с людьми. Это результат его прямых линий", - сказала спикер СФ в эфире телеканала "Россия-24".