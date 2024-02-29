«Кровью умоетесь»: каким было «пророчество» Жириновского о ситуации в Приднестровье

«Кровью умоетесь»: «пророчество» Жириновского о ситуации в Приднестровье
Основатель ЛДПР Владимир Жириновский еще четыре года назад предсказал жесткий ответ на попытку обострить ситуацию в Приднестровье. Пророчество политика напомнила «Комсомольская правда».
Ранее члены парламента Приднестровья обратились к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии.
По мнению Жириновского, Россия давно готова к негативному развитию событий в Молдавии, где во времена СССР было складировано огромное количество оружия.
«Там два часа - и конец этой страны. Надо заранее им сказать, что вы кровью умоетесь и не успеете добежать до кишиневского аэропорта. И никто вас не защитит», - предупреждал Жириновский в эфире программы «60 минут».
Он также отмечал, что Западу стоит «сидеть скромно и не возникать», так как в Приднестровье находится российский контингент, который «пол-Европы может пропахать».
Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года от коронавируса. Почти два месяца врачи боролись за его жизнь. В марте того же года губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев начал публиковать выдержки из своих книг с «пророчествами» Жириновского, в том числе о НАТО и кризисе в Донбассе.