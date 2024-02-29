Путин отметил успешность отношений России со странами Азии и Африки

Отношения России со странами Азии и Африки развиваются успешно. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию .

По словам президента, диалог России с АСЕАН (страны Юго-Восточной Азии) развивается в позитивном ключе, а саммиты «Россия — Африка» стали «настоящим прорывом».

«Африканский континент все громче заявляет о своих интересах, о праве на подлинный суверенитет. Мы искренне поддерживаем все эти устремления», — сказал Путин.

Кроме того, он напомнил, что у РФ налажены давние хорошие отношения с арабскими государствами и отметил огромные перспективы построения большого евразийского партнерства в сопряжении интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза и инициативы Китайской Народной Республики «Один пояс, один путь».