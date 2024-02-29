Запад пытается втянуть Россию в новую гонку вооружений по примеру трюка 1980-х годов, заявил в ходе обращения Федеральному собранию президент Владимир Путин.

По его словам, Запад стремится втянуть Россию в гонку вооружений, чтобы повторить тот же трюк, который они провернули с СССР, передает ТАСС.