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Путин заявил, что Запад пытается втянуть Россию в новую гонку вооружений по примеру трюка 1980-х годов

Запад пытается втянуть Россию в новую гонку вооружений по примеру трюка 1980-х годов, заявил в ходе обращения Федеральному собранию президент Владимир Путин.

По его словам, Запад стремится втянуть Россию в гонку вооружений, чтобы повторить тот же трюк, который они провернули с СССР, передает ТАСС.

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Глава государства подчеркнул, что именно поэтому задача России заключается в том, чтобы развитие армии было экономически эффективным.

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