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Путин заявил о планах развивать демократические институты

В России будут развиваться демократические институты. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в Гостином дворе. Его трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

Путин заявил о планах развивать демократические институты
© globallookpress.com

«Будем и дальше развивать институты демократии, но никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела», — отметил глава государства.

Он добавил, что политическая система страны является одной из опор ее суверенитета.

В Кремле заявляли, что тезисы президента России Владимира Путина, озвученные в ходе его послания Федеральному собранию, будут распространяться на более дальние сроки, чем 2030 год.

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