Путин заявил о планах развивать демократические институты

В России будут развиваться демократические институты. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в Гостином дворе. Его трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

«Будем и дальше развивать институты демократии, но никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела», — отметил глава государства.

Он добавил, что политическая система страны является одной из опор ее суверенитета.