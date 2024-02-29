Песков: Путин в послании говорил о международной обстановке концептуально

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в послании Владимира Путина Федеральному посланию о международной обстановке говорилось только концептуально. Об этом он сообщил телеканалу «Звезда».

«Международная обстановка во многом сейчас диктует, вернее, закладывает тот режим, в котором нам предстоит решать внутренние задачи, поэтому она важна. Но затрагивалась она исключительно в концептуальном смысле», — сообщил Песков.

По его словам, в речи главы государства «не было пострановой оценки», а звучал концептуальный подход.

До этого Песков заявил, что в вопросе длительности послания Владимира Путина Федеральному собранию никто не ориентируется на конкретное количество минут. По словам представителя Кремля, главной задачей послания являлось изложение понимания настоящего и будущего.

29 февраля Путин завершил оглашение послания Федеральному собранию. Мероприятие продлилось два часа и шесть минут. Самое продолжительное до сих пор выступление с посланием Госдуме и Совету Федерации было в 2018 году — 1 час 55 минут.