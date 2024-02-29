«Путин, будучи действующим президентом, сегодня оглашает послание ещё как кандидат в президенты, за две недели до выборов, собственно, президентских. Конечно, во многом это будет и программа, с которой кандидат Путин идёт на выборы», — цитирует его РИА Новости.