Вассерман провалил ПЦР-тест на ковид перед посланием Путина Федсобранию

«Беспокоиться не о чем. Кроме того, что я пропускаю несколько важных для меня мероприятий, в том числе и послание президента. Я, конечно, расстроен, но что поделаешь?.. Очень многим, кто по разным причинам относится ко мне отрицательно, могу в очередной раз сказать: «Не дождетесь!»