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Мединский заявил, что готов поехать на переговоры с Украиной в Турцию

Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что готов поехать на переговоры с украинской стороной, если будет соответствующее поручение. Об этом он заявил Life.ru, комментируя соответствующее предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Мединский тремя словами ответил на вопрос о готовности к переговорам с Украиной
© globallookpress.com

Ранее Эрдоган заявил, что Турция готова снова предоставить площадку для переговоров между Россией и Украиной. Он придерживается мнения, что «дипломатии и диалогу необходимо дать шанс положить конец конфликту».

«Дадут поручение — поедем!» — заявил Мединский в ответ на просьбу журналиста прокомментировать предложение Эрдогана.

При этом помощник президента затруднился судить об эффективности подобного мероприятия.

Напомним, что один из раундов переговоров между Киевом и Москвой прошел в Стамбуле весной 2022 года. Их результатом стал ряд договоренностей, на которые украинские представители сперва согласились, а после отвода российских войск от Киева — отказались. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал вину Запада в срыве возможного заключения мирного соглашения.

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