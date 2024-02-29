Мединский тремя словами ответил на вопрос о готовности к переговорам с Украиной

Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что готов поехать на переговоры с украинской стороной, если будет соответствующее поручение. Об этом он заявил Life.ru, комментируя соответствующее предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция готова снова предоставить площадку для переговоров между Россией и Украиной. Он придерживается мнения, что «дипломатии и диалогу необходимо дать шанс положить конец конфликту».

«Дадут поручение — поедем!» — заявил Мединский в ответ на просьбу журналиста прокомментировать предложение Эрдогана.

При этом помощник президента затруднился судить об эффективности подобного мероприятия.