Названа дата возможного визита главы МАГАТЭ в Россию

Ранее сообщалось, что визит Гросси в Москву был запланирован на конец февраля. В этом месяце глава МАГАТЭ в четвертый раз посетил Запорожскую АЭС. Первый его визит на станцию состоялся 1 сентября 2022 года. После него на АЭС остаются несколько специалистов агентства, которые меняются на ротационной основе. Вместе с Гросси 7 февраля на станцию прибыла новая, 16-я по счету, команда инспекторов, состоящая из четырех человек, которая сменила предыдущую.