Иванов заявил, что Россия должна быть суверенной, иначе ее не будет

"Россия за последние 20 лет стала действительно суверенным государством. Я не хочу в 1990-е годы углубляться, но тогда никакого суверенитета и близкого не было, конечно. А для России суверенитет - это естественная форма существования. По-другому просто быть не может. Россия либо будет суверенной, либо не будет никакой", - сказал он.