В Совфеде заявили о готовности России поддержать Приднестровье

«Политика нынешнего прозападного руководства Молдавии во главе с Майей Санду всячески подталкивала эту ситуацию, это целенаправленные действия. Ясно, что их не в Кишиневе придумали, а на Западе. Так что будем реагировать соответственно», — сказал он.

28 февраля глава МИД непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев заявлял, что республика обращается к России за помощью в дипломатическом урегулировании конфликта с Молдавией. Дипломат добавил, что Тирасполь рассчитывает на то, что Россия при своих действиях будет помнить о том, что из почти полумиллиона населения Приднестровья 200 тыс. жителей имеют российское гражданство.