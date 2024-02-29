В Гостином дворе перед посланием Путина заметили военных

В Гостином дворе перед посланием президента России Владимира Путина Федеральному собранию заметили военных. Об этом сообщается в Telegram-канале Ria_Kremlinpool, который ведут журналисты кремлевского пула.

Канал выложил фотографию, на которой видны девятнадцать человек в военной форме. Как уточняют журналисты, на снимок попали участники СВО, представленные к высшим государственным наградам.

«Герои СВО прибыли в Гостиный двор на послание Путина», — подписали фото авторы канала.

20 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что участники СВО будут приглашены на мероприятие. «Наши герои, которые участвовали или участвуют в СВО, конечно же, будут присутствовать», — заявлял представитель Кремля в ответ на вопрос журналистов.