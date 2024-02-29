Мишустин выразил соболезнования коллегам и родным Рыжкова

"Рыжков - известный государственный и политический деятель, мужественный и самоотверженный человек, безгранично преданный своему Отечеству, - указал глава правительства РФ. - Николай Иванович был профессионалом высокого уровня, всегда демонстрировал стратегическое мышление и умение четко и последовательно решать задачи любой сложности".